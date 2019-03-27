Активисты "Нацкорпуса" забросали петардами усадьбу Медведчука

27 марта, 2019, 21:56

У дома Виктора Медведчука под Киевом проходит акция с требованием его ареста

Об этом сообщает РБК-Украина.

Около сотни активистов Нацкорпуса приехали к дому и обрисовали ворота граффити "Медведчук - ху * ло". Они бросают через забор петарды и призывают "титушек" выйти на улицу. На месте присутствовали около сотни полицейских.

За забором находится такое же количество мужчин спортивной внешности. Ранее сообщалось, что полиция обыскивает машины журналистов возле дома Медведчука.