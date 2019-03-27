Активисты "Нацкорпуса" забросали петардами усадьбу Медведчука
27 марта, 2019, 21:56
У дома Виктора Медведчука под Киевом проходит акция с требованием его ареста
Об этом сообщает РБК-Украина.
Около сотни активистов Нацкорпуса приехали к дому и обрисовали ворота граффити "Медведчук - ху * ло". Они бросают через забор петарды и призывают "титушек" выйти на улицу. На месте присутствовали около сотни полицейских.
За забором находится такое же количество мужчин спортивной внешности. Ранее сообщалось, что полиция обыскивает машины журналистов возле дома Медведчука.
- 27 марта сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" возле здания СБУ требовали расследовать деятельность Медведчука.
- 27 марта в Виннице полиция задержала 3-х участников акции протеста "Национального корпуса" и "Национальных дружин", устроенной по поводу приезда президента Украины Петра Порошенко в город.
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