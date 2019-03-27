"Почему не сидит Медведчук?". "Нацкорпус" и "Нацдружины" пришли под здание СБУ

27 марта, 2019, 17:33

Сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" возле здания СБУ требовали расследовать деятельность Медведчука

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Перед зданием Службы безопасности Украины продолжается акция сторонников партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины": "Почему не сидит Медведчук?". Около 60 активистов националистических сил требуют у спецслужбы расследовать деятельность и высказывания лидера движения "Украинский выбор - право народа", члена партии "За жизнь" Виктора Медведчука, в частности во время его последнего визита в Москву вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко.

Все требования националистов будут переданы в письменном виде представителям СБУ.

Здание СБУ охраняют около 50 правоохранителей, драки между ними и протестующими не происходят.