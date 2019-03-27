Полиция задержала в Виннице трех участников акции "Нацкорпуса"
Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник, передает "Укринформ".
"Полиция задержала 3-х участников акции протеста, которые нарушали общественный порядок во время проведения массового мероприятия с участием большого количества людей. Они применяли против правоохранителей газ раздражающего действия, а также бросали в них камни и пиротехнические средства", - отметила Олийнык.
Она также отметила, что сейчас правоохранители устанавливают личности задержанных, их действиям будет дана правовая оценка.
Представители "Национальных дружин" и "Национального корпуса" перекрыли движение Хмельницким шоссе, шагая протестным шествием к площади им. Стуса - месту проведения встречи с избирателями кандидата в президенты Петра Порошенко.
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