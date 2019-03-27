Активисты "Нацкорпуса" собираются у дома Медведчука

27 марта, 2019, 19:16

Активисты "Национального корпуса" собираются пикетировать расположенный под Киевом дом лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука

Об этом сообщают журналисты в социальных сетях.

По словам журналистов, на месте событий уже дежурят правоохранители.