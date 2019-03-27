Активисты "Нацкорпуса" собираются у дома Медведчука
27 марта, 2019, 19:16
Активисты "Национального корпуса" собираются пикетировать расположенный под Киевом дом лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука
Об этом сообщают журналисты в социальных сетях.
По словам журналистов, на месте событий уже дежурят правоохранители.
- 27 марта сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" возле здания СБУ требовали расследовать деятельность Медведчука.
- 27 марта в Виннице полиция задержала 3-х участников акции протеста "Национального корпуса" и "Национальных дружин", устроенной по поводу приезда президента Украины Петра Порошенко в город.
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