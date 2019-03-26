Свитолина решила взять паузу в выступлениях
26 марта, 2019, 11:39
Украинская теннисистка Элина Свитолина месяц не будет участвовать в турнирах
Об этом сообщает сайт Большой теннис Украины.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила американскую серию турниров и вернется на корт в конце апреля. Следующим турниром для теннисистки станут соревнования в немецком Штутгарте, которые стартуют 22 апреля.
На турнире в Майами Свитолина уступила в первом матче.
- Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина потеряет две позиции в рейтинге WTA.
- С украинской теннисисткой Элина Свитолина познакомился легендарный немецкий баскетболист НБА Дирк Новицки.
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