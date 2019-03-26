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Свитолина решила взять паузу в выступлениях


фото: Reuters
Украинская теннисистка Элина Свитолина месяц не будет участвовать в турнирах

Об этом сообщает сайт Большой теннис Украины.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила американскую серию турниров и вернется на корт в конце апреля. Следующим турниром для теннисистки станут соревнования в немецком Штутгарте, которые стартуют 22 апреля.

На турнире в Майами Свитолина уступила в первом матче.

 

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