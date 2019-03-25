Свитолина опустится в рейтинге лучших теннисисток мира

25 марта, 2019, 12:08

Украинская теннисистка Элина Свитолина потеряет две позиции в рейтинге WTA

Об этом сообщает Sport.ua .

По итогам матчей 3-го круга турнира серии Premier Mandatory в Майами (США) Бертенс из Нидерландов и чешка Плишкова (обе выиграли свои встречи) со следующего понедельника будут выше Элина Свитолина в мировом рейтинге. Украинка сейчас занимает пятую позицию.

В свою очередь, американка Слоан Стивенс проиграла поединок третьего круга и останется ниже Элины в мировой классификации. Остальные теннисистки не имеют шансов обойти Свитолину. Таким образом, украинка опустится на седьмую позицию.

Продолжается борьба за лидерство в рейтинге. Румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова имеют шанс подвинуть японку Наоми Осаку с первого места, если выйдут в финал турнира. Обе претендентки находятся в разных частях сетки и теоретически могут провести очную битву за теннисную "корону" в финале.