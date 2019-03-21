Для звезды НБА было честью познакомиться со Свитолиной - менеджер теннисистки
Об этом сообщает Tribuna.com .
Менеджер Элины Свитолины Стефан Гуров рассказал о первых акциях фонда украинской теннисистки и ее новых знакомых.
"Элина давно ждала этого события, потому что она хочет помочь детям. Организация в Далласе была безупречной: она встретилась с более, чем 300 детьми. Также у Элины были встречи с людьми в США, которые очень хотят помочь в ее начинании.
Поддержал Элину и Дирк Новицки, легенда НБА. Он смотрит матчи Элины. Из-за насыщенного графика в НБА у него не всегда получается присутствовать на ее поединках, но он смотрит каждый матч. Познакомиться с Элиной для него было честью. Жаль, что "Маверикс" проиграли свой матч "Пеликанс", но атмосфера была очень хорошей. Дирк ее знает, как я уже сказал. За Элиной также следит и его жена", - сказал Гуров.
- Украинка Элина Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
- Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.
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