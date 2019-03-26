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Россия "заморозила" обмен украинских политзаключенных до выборов, - Полозов

Российская Федерация использует украинских военнопленных моряков как "разменную монету" для влияния на политическую ситуацию в Украине

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов адвокат Николай Полозов, сообщает Укринформ.

"Я думаю, что в середине апреля состоится суд, на котором им будут продлевать срок содержания под стражей. Для меня совершенно очевидно, что российские власти специально удерживает этих моряков для того, чтобы в дальнейшем использовать их как некую "разменную монету" в попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Украине" , - подчеркнул адвокат.

Он также высказал мнение, что для Кремля ключевой точкой являются выборы в Верховную Раду.

"Если в Раду войдут лояльные Кремлю силы - это позволит остановить реформы любого президента", - отметил адвокат.

Полозов также добавил, что, по его мнению, вопрос обмена украинских политзаключенных на русских "заморожен до результатов выборов президента Украины".

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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