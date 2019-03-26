Россия "заморозила" обмен украинских политзаключенных до выборов, - Полозов

26 марта, 2019, 21:15

Российская Федерация использует украинских военнопленных моряков как "разменную монету" для влияния на политическую ситуацию в Украине

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов адвокат Николай Полозов, сообщает Укринформ.

"Я думаю, что в середине апреля состоится суд, на котором им будут продлевать срок содержания под стражей. Для меня совершенно очевидно, что российские власти специально удерживает этих моряков для того, чтобы в дальнейшем использовать их как некую "разменную монету" в попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Украине" , - подчеркнул адвокат.

Он также высказал мнение, что для Кремля ключевой точкой являются выборы в Верховную Раду.

"Если в Раду войдут лояльные Кремлю силы - это позволит остановить реформы любого президента", - отметил адвокат.

Полозов также добавил, что, по его мнению, вопрос обмена украинских политзаключенных на русских "заморожен до результатов выборов президента Украины".