Появилось видео нападения бойца UFC Макгрегора на фаната

15 марта, 2019, 11:49

Обнародовано видео нападения звездного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на фаната, которому он разбил телефон

Об этом сообщает TMZ.

Издание опубликовало видео инцидента между бойцом ММА Конором Макгрегором и его фанатом, которому ирландец разбил телефон из-за попытки сделать фото.

На записи запечатлен момент, когда Макгрегор выхватывает из рук болельщика телефон, бросает его на пол и топчет ногой.