Появилось видео нападения бойца UFC Макгрегора на фаната
15 марта, 2019, 11:49
Обнародовано видео нападения звездного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на фаната, которому он разбил телефон
Об этом сообщает TMZ.
Издание опубликовало видео инцидента между бойцом ММА Конором Макгрегором и его фанатом, которому ирландец разбил телефон из-за попытки сделать фото.
На записи запечатлен момент, когда Макгрегор выхватывает из рук болельщика телефон, бросает его на пол и топчет ногой.
- Напомним, 12 марта звездный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор разбил телефон болельщику и был арестован в США .
- Английский болельщик Ахмед Абдирзак рассказал подробности конфликта с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, который разбил его телефон.
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