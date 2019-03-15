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Появилось видео нападения бойца UFC Макгрегора на фаната


фото: sports.yahoo.com
Обнародовано видео нападения звездного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на фаната, которому он разбил телефон

Об этом сообщает TMZ.

Издание опубликовало видео инцидента между бойцом ММА Конором Макгрегором и его фанатом, которому ирландец разбил телефон из-за попытки сделать фото.

На записи запечатлен момент, когда Макгрегор выхватывает из рук болельщика телефон, бросает его на пол и топчет ногой.

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