18 марта, 2019, 11:50

Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне призвал ирландского бойца MMA Конора Макгрегора провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщает TMZ .

Сильвестр Сталлоне, который является одним из акционеров промоутерской компании UFC, заявил, что ирландец Конор МакГрегор должен провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Макгрегор должен побороть свой страх и побить Хабиба, иначе это будет давить на него всю жизнь. Конору стоит искать вдохновение в своих же неудачах, чтобы быть сильнее. Я хочу увидеть реванш двух мужчин в октагоне", - сказал Сталлоне.

Бой между Нурмагомедов и Макгргором состоялся 6 октября 2018 на турнире UFC 229. Россиянин одержал досрочную победу над ирландцем в четвертом раунде и спровоцировал после поединка столкновения между представителями команд бойцов.