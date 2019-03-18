Сталлоне призвал Макгрегора преодолеть страх и провести реванш с Нурмагомедовым
18 марта, 2019, 11:50
Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне призвал ирландского бойца MMA Конора Макгрегора провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова
Об этом сообщает TMZ .
Сильвестр Сталлоне, который является одним из акционеров промоутерской компании UFC, заявил, что ирландец Конор МакГрегор должен провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
"Макгрегор должен побороть свой страх и побить Хабиба, иначе это будет давить на него всю жизнь. Конору стоит искать вдохновение в своих же неудачах, чтобы быть сильнее. Я хочу увидеть реванш двух мужчин в октагоне", - сказал Сталлоне.
Бой между Нурмагомедов и Макгргором состоялся 6 октября 2018 на турнире UFC 229. Россиянин одержал досрочную победу над ирландцем в четвертом раунде и спровоцировал после поединка столкновения между представителями команд бойцов.
- Напомним, 12 марта звездный боец смешанных единоборств Конор МакГрегор разбил телефон болельщику и был арестован в США .
- Английский болельщик Ахмед Абдирзак рассказал подробности конфликта с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, который разбил его телефон.
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