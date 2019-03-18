//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сталлоне призвал Макгрегора преодолеть страх и провести реванш с Нурмагомедовым


фото: abc
Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне призвал ирландского бойца MMA Конора Макгрегора провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщает TMZ .

Сильвестр Сталлоне, который является одним из акционеров промоутерской компании UFC, заявил, что ирландец Конор МакГрегор должен провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Макгрегор должен побороть свой страх и побить Хабиба, иначе это будет давить на него всю жизнь. Конору стоит искать вдохновение в своих же неудачах, чтобы быть сильнее. Я хочу увидеть реванш двух мужчин в октагоне", - сказал Сталлоне.

Бой между Нурмагомедов и Макгргором состоялся 6 октября 2018 на турнире UFC 229. Россиянин одержал досрочную победу над ирландцем в четвертом раунде и спровоцировал после поединка столкновения между представителями команд бойцов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

18 марта, 2019 понедельник

17 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать