Зарплата будущих руководителей таможенной и налоговой служб составит 60-70 тыс. грн

25 марта, 2019, 15:53

Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60-70 тыс. грн, включая оклад в 24 тыс. грн

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов.

"Будущие главы этих ведомств должны будут в месячный срок после избрания подать в Кабинет министров и Министерство финансов, а также международным партнерам план действий по развитию служб", - прокомментировал источник в Минфине.

При этом он уточнил, что основные этапы конкурсов на глав новосозданных ведомств должны пройти 16 и 23 апреля, тогда как налоговая и таможенная службы должны полноценно заработать с 1 июня 2019 года.

Согласно процедуре, после объявления результатов конкурса Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует избранных на конкурсе руководителей Кабмина.

После его утверждения глава службы регистрирует юридическое лицо, и начинается процедура ликвидации Государственной фискальной службы.

"Затем ликвидационная комиссия ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные таможенную и налоговую службы", - добавил собеседник, уточнив при этом, что это может занять около месяца-полтора.

В то же время он отметил, что министерство намерено перевести сразу 70% штата ГФС в новые службы.