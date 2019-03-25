Зарплата будущих руководителей таможенной и налоговой служб составит 60-70 тыс. грн
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов.
"Будущие главы этих ведомств должны будут в месячный срок после избрания подать в Кабинет министров и Министерство финансов, а также международным партнерам план действий по развитию служб", - прокомментировал источник в Минфине.
При этом он уточнил, что основные этапы конкурсов на глав новосозданных ведомств должны пройти 16 и 23 апреля, тогда как налоговая и таможенная службы должны полноценно заработать с 1 июня 2019 года.
Согласно процедуре, после объявления результатов конкурса Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует избранных на конкурсе руководителей Кабмина.
После его утверждения глава службы регистрирует юридическое лицо, и начинается процедура ликвидации Государственной фискальной службы.
"Затем ликвидационная комиссия ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные таможенную и налоговую службы", - добавил собеседник, уточнив при этом, что это может занять около месяца-полтора.
В то же время он отметил, что министерство намерено перевести сразу 70% штата ГФС в новые службы.
-
Напомним, 18 декабря Кабмин принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
-
Ранее глава комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от БПП заявила, что для качественного распределения ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы нужно провести аудит баз данных этих служб.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко