//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зарплата будущих руководителей таможенной и налоговой служб составит 60-70 тыс. грн


фото: customsukr
Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60-70 тыс. грн, включая оклад в 24 тыс. грн

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов.

"Будущие главы этих ведомств должны будут в месячный срок после избрания подать в Кабинет министров и Министерство финансов, а также международным партнерам план действий по развитию служб", - прокомментировал источник в Минфине.

При этом он уточнил, что основные этапы конкурсов на глав новосозданных ведомств должны пройти 16 и 23 апреля, тогда как налоговая и таможенная службы должны полноценно заработать с 1 июня 2019 года.

Согласно процедуре, после объявления результатов конкурса Комиссия высшего корпуса госслужбы рекомендует избранных на конкурсе руководителей Кабмина.

После его утверждения глава службы регистрирует юридическое лицо, и начинается процедура ликвидации Государственной фискальной службы.

"Затем ликвидационная комиссия ГФС должна перевести как минимум 30% персонала в новосозданные таможенную и налоговую службы", - добавил собеседник, уточнив при этом, что это может занять около месяца-полтора.

В то же время он отметил, что министерство намерено перевести сразу 70% штата ГФС в новые службы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать