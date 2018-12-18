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Правительство разделило ГФС: на налоговую и таможенную службы


фото: business.ua
Кабмин одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Проект постановления предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Известно, что правительство будет направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины.

Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - сказал Верланов.

Постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.

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