С чего начнется и сколько продлится разделение ГФС. Помощь Южаниной

20 декабря, 2018, 09:38

Для качественного распределения ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службу нужно провести аудит баз данных этих служб

Об этом заявила глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в кулуарах парламента, сообщает Укринформ .

"Нам надо понимать, что надо сделать с самого начала аудит баз данных, о чем мы уже говорим более двух лет. Это прямая норма законодательства, которая не выполнена до сих пор правительством и которая может быть выполнена только сейчас, потому что без этой работы мы не можем двигаться дальше. Ведь сочетание этих двух служб объединило также те информационные базы, которые используются и налоговиками, и таможенниками", - подчеркнула Южанина.

По словам депутата, на сегодня непонятно, насколько информация защищена, насколько она обеспечивает тот уровень работы, который должен проводиться, насколько могут выполняться технически все задачи, которые планируется поставить перед двумя новыми службами.

Южанина отметила, что качество распределения будет зависеть от исполнительной власти, но профильный комитет ВРУ будет участвовать в работе.

На первом этапе реформы члены профильного комитета примут участие в заседании совещательного консультативного органа, который стратегически будет принимать решение о разделе или создании новых двух служб.

"От депутатов будет зависеть принятие изменений в Таможенный и Налоговый кодексы. Без принятия этих изменений я считаю, что полноценная работа двух служб вообще не может состояться", - сказала Южанина.

"И это обязательно должно быть сделано еще на этой сессии", - подчеркнула она.

Она добавила, что о разделе и выделение таможни на профильном комитете говорили в течение 4 лет.