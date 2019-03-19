Скандал в Лиге Европы. "Динамо" отреагировало на обвинения "Челси" в расизме
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Делегат УЕФА после матча с "Челси" сообщил представителям "Динамо" об обращении официальных лиц английского клуба с информацией о том, что футболист лондонцев Каллум Хадсон-Одой слышал "обезьяньи крики" в свой адрес во втором тайме.
В "Динамо" провели расследование инцидента. Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом "Челси" сектора. В киевском клубе не обнаружили никаких признаков, подтверждающих факт дискриминационных проявлений.
Инцидент произошел 14 марта во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Челси". Хадсон-Одой сразу сообщил об этом капитану команды Аспиликуэта. Испанец сказал об этом арбитру матча и указал сектор стадиона, из которого раздавались оскорбления. Сейчас УЕФА расследует дело.
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" своего самого большого в истории домашнего поражения в еврокубках.
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