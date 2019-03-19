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Скандал в Лиге Европы. "Динамо" отреагировало на обвинения "Челси" в расизме


фото: REUTERS
"Динамо" отреагировало на обвинения "Челси" в расистских возгласах болельщиков во время матча Лиги Европы в Киеве

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Делегат УЕФА после матча с "Челси" сообщил представителям "Динамо" об обращении официальных лиц английского клуба с информацией о том, что футболист лондонцев Каллум Хадсон-Одой слышал "обезьяньи крики" в свой адрес во втором тайме.

В "Динамо" провели расследование инцидента. Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом "Челси" сектора. В киевском клубе не обнаружили никаких признаков, подтверждающих факт дискриминационных проявлений.

Инцидент произошел 14 марта во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Челси". Хадсон-Одой сразу сообщил об этом капитану команды Аспиликуэта. Испанец сказал об этом арбитру матча и указал сектор стадиона, из которого раздавались оскорбления. Сейчас УЕФА расследует дело.

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