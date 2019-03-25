Военнопленным морякам пришлют из Львова футболки со словами поддержки

25 марта, 2019, 23:00

Во Львове люди написали на футболках слова поддержки украинским морякам, которых Россия захватила в плен 25 ноября 2018 года

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Люди помолились за здоровье пленных, после чего каждый мог написать слова или нарисовать рисунок на футболках, которые пришлют украинским морякам, чтобы поддержать их моральный дух.

"И слова, и рисунок имеют смысл. Главное, чтобы это делалось с душой, чтобы человек понимал, что хочет донести до пленных, которых мы уважаем. Нам важно донести до всех, что украинцы в плену в России, поддержать ребят", - сказала участник акции Кристина Мокрий.

Соответствующую акцию организовали через соцсети, к ней присоединились неравнодушные львовяне, которые переживают за судьбу украинских моряков.

"В трудную минуту хочу поддержать украинских моряков. Есть требование, чтобы писать на русском, без украинской символики, чтобы пропустила цензура России, пишем и письма морякам от львовян", - рассказала львовянка Богдана Синекевич.

Активист Юрий Яценко, попал в русский плен в 2014 году и провел в СИЗО в Курске год и 5 дней, сказал, что Украина должна принять законопроект, который предоставит правовые и социальные статусы пленным, предоставит материальные гарантии их семьям.

Сейчас в плену в России находятся 74 гражданских гражданина Украины и 24 украинских военнопленных моряков.

Фото: "Радио Свобода"