Военнопленным морякам пришлют из Львова футболки со словами поддержки
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Люди помолились за здоровье пленных, после чего каждый мог написать слова или нарисовать рисунок на футболках, которые пришлют украинским морякам, чтобы поддержать их моральный дух.
"И слова, и рисунок имеют смысл. Главное, чтобы это делалось с душой, чтобы человек понимал, что хочет донести до пленных, которых мы уважаем. Нам важно донести до всех, что украинцы в плену в России, поддержать ребят", - сказала участник акции Кристина Мокрий.
Соответствующую акцию организовали через соцсети, к ней присоединились неравнодушные львовяне, которые переживают за судьбу украинских моряков.
"В трудную минуту хочу поддержать украинских моряков. Есть требование, чтобы писать на русском, без украинской символики, чтобы пропустила цензура России, пишем и письма морякам от львовян", - рассказала львовянка Богдана Синекевич.
Активист Юрий Яценко, попал в русский плен в 2014 году и провел в СИЗО в Курске год и 5 дней, сказал, что Украина должна принять законопроект, который предоставит правовые и социальные статусы пленным, предоставит материальные гарантии их семьям.
Сейчас в плену в России находятся 74 гражданских гражданина Украины и 24 украинских военнопленных моряков.
Фото: "Радио Свобода"
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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