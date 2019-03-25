//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина готова обменяться пленными с Россией 30 марта, - Геращенко

Украина готова обменять 79 сепаратистов на украинских пленных за день до президентских выборов - 30 марта

Об этом сообщила первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Тема моста в Станице Луганской, немедленного открытия КПВВ Золотого и освобождения заложников - мы с Евгением Марчуком предлагаем провести освобождение 30 марта - станут темами обсуждений в Минске", - написала Геращенко.

Украина предложила российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, "которых удерживает ФСБ и российские марионетки".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать