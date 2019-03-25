Украина готова обменяться пленными с Россией 30 марта, - Геращенко
25 марта, 2019, 13:54
Украина готова обменять 79 сепаратистов на украинских пленных за день до президентских выборов - 30 марта
Об этом сообщила первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
"Тема моста в Станице Луганской, немедленного открытия КПВВ Золотого и освобождения заложников - мы с Евгением Марчуком предлагаем провести освобождение 30 марта - станут темами обсуждений в Минске", - написала Геращенко.
Украина предложила российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, "которых удерживает ФСБ и российские марионетки".
- Украина готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской
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