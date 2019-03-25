Украина готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской, - Марчук

25 марта, 2019, 10:56

Украина готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской при условии "режима тишины"

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук, передает Еспресо.TV.

"Украина заявила, что готова в одностороннем порядке сама приступить к ремонту этого моста шириной 2 метра 20 см, по которым проезжают спокойно скорая медицинская помощь. С другой стороны с деревянными вставками, которые могут выдерживать 5 тонн. То есть танк не пройдет и бронетранспортер не пройдет, но люди проходят свободно, автомобили проезжают свободно и скорая помощь проезжаем свободно, но это не устраивает российскую сторону ", - сказал Марчук.

По его словам, предложения Украины были такие, что во-первых, мост, будет отремонтирован, чтобы по нему могли проезжать автомобили, легковые автомобили, скорая помощь и грузовики, но не тяжелые.

Однако, соответствующие предложения не воспринимались.

"Объясняли, что будто бы скорая помощь не сможет проехать по таким мостам, по такому варианту моста. Украинская сторона, эксперты объясняли, что скорая помощь спокойно проезжаем по такому варианту моста", - сказал он.

Марчук отметил, что это делается для того, чтобы восстановление этого моста было таким, что в случае необходимости или атаки по такому мосту могли пройти танки и бронетранспортеры.

"Конечно, украинская сторона не согласилась на всех этапах обсуждения с таким подходом. И кроме того, мы еще задают вопрос" а скорая помощь в самой Станице Луганской есть своя больница, есть своя медицинская домога ". О каких таких" быстрые "необходимостях такой скорой помощи проезжать в один в один или другой конец ", - сказал он.

Марчук пояснил, что для ремонта моста необходимо, чтобы был объявлен "режим тишины"

"Для этого объявляется" режим тишины "на несколько дней. Стороны дают гарантию безопасности, Украина уже дала гарантию безопасности. Россия не дает эту гарантию. Кроме того, нужно начать разминирование (территорию моста, - ред.), - отметил он.

На следующем заседании ТКГ Украина поднимет вопрос восстановления моста в Станице Луганской и работы контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Золотой".