Украина предложила России обменять 79 сепаратистов на украинских пленных на Донбассе, - Геращенко

22 марта, 2019, 16:22

Украина предлагает обменять украинских пленников на Донбассе на заключенных сепаратистов

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время заседания Минской платформы, передает в Twiiter журналист Евгений Солонина.

"Мы предложили российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, которых удерживает ФСБ и российские марионетки", - рассказала Геращенко.

Ранее сообщалось, что хронического больного политзаключенного Павла Гриба Украина хотела обменять на больного россиянина в украинской тюрьме Алексея Седикова, который отбывает наказание за терроризм.