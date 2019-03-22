Украина предложила России обменять 79 сепаратистов на украинских пленных на Донбассе, - Геращенко
Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время заседания Минской платформы, передает в Twiiter журналист Евгений Солонина.
"Мы предложили российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, которых удерживает ФСБ и российские марионетки", - рассказала Геращенко.
Ранее сообщалось, что хронического больного политзаключенного Павла Гриба Украина хотела обменять на больного россиянина в украинской тюрьме Алексея Седикова, который отбывает наказание за терроризм.
Первый вице-спикер Ирина Геращенко: мы предложили российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, которых удерживает ФСБ и российские марионетки.- Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 22 марта 2019
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