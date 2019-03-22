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Украина предложила России обменять 79 сепаратистов на украинских пленных на Донбассе, - Геращенко

Украина предлагает обменять украинских пленников на Донбассе на заключенных сепаратистов

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время заседания Минской платформы, передает в Twiiter журналист Евгений Солонина.

"Мы предложили российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, которых удерживает ФСБ и российские марионетки", - рассказала Геращенко.

Ранее сообщалось, что хронического больного политзаключенного Павла Гриба Украина хотела обменять на больного россиянина в украинской тюрьме Алексея Седикова, который отбывает наказание за терроризм.

 

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