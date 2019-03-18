Свитолина ворвалась в топ-5 мирового рейтинга

18 марта, 2019, 12:32

Украинка Элина Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Об этом сообщает официальный сайт WTA .

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина благодаря выходу в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США) поднялась на одну позицию и занимает пятое место в обновленном 18 марта рейтинга WTA.

Свитолина, в активе которой 5225 очков, уступает японке Наоми Осаке (5991), чешке Петре Квитовой (5550), румынке Симоне Халеп (5457) и немке Анжелик Кербер (5315).

Еще две украинки - Леся Цуренко (1806) и Даяна Ястремская (1378) сохранили свои позиции - 28 и 37 места соответственно, а Екатерина Козлова (615) приблизилась к первой сотне рейтинга - поднялась со 114 строки на 101-й.