Столичный суд открыл производство отностельно премий Коболева
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 13 мая подготовительное заседание по административному делу по иску от НАК" Нафтогаз Украины "в Государственной аудиторской службы Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву", - говорится в сообщении.
Из сообщения известно, что истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование ДАСУ, в котором говорится о том, что премия в размере 228 млн грн была выплачена Коболеву с нарушением постановления правительства.
Также в этом требовании указано, что при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" было установлено нарушение законодательства.
ДАСУ считает, что дебиторская задолженность ОАО "Газпром" на сумму более 11 млн грн списана без оснований, чем причинен ущерб на указанную сумму.
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Напомним, 28 февраля по данным украинских СМИ, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн грн.
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с февраля решил отдавать свои доходы на благотворительность .
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продолжать его правительство не собирается.
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6 марта Кабинет министров Украины не продлил контракт с председателем правления "Нафтогаза" Андреем Коболев и объявил новый конкурс на эту должность.
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20 марта стало известно, что Кабмин продлит контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины". Гройсман назвал три требования.
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Впоследствии Кабинет министров Украины обнародовал текст своего рас я от 20 марта о продлении срока полномочий председателя правления "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева до 22 марта 2020 года. Предусмотрена вдвое меньше зарплата, без бонусов и премий.
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