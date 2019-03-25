Столичный суд открыл производство отностельно премий Коболева

25 марта, 2019, 14:27

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о выплате премии председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 13 мая подготовительное заседание по административному делу по иску от НАК" Нафтогаз Украины "в Государственной аудиторской службы Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву", - говорится в сообщении.

Из сообщения известно, что истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование ДАСУ, в котором говорится о том, что премия в размере 228 млн грн была выплачена Коболеву с нарушением постановления правительства.

Также в этом требовании указано, что при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" было установлено нарушение законодательства.

ДАСУ считает, что дебиторская задолженность ОАО "Газпром" на сумму более 11 млн грн списана без оснований, чем причинен ущерб на указанную сумму.