"Не будем сидеть сложа руки": Помпео прокомментировал прибытие российских военных в Венесуэлу
Об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По словам Помпео, отправкой военнослужащих для поддержки венесуэльского режима Николаса Мадуро Россия нагнетает напряженность в Венесуэле.
"Продолжающиеся переброски российских военнослужащих для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле имеют риск продлить страдания венесуэльского народа, который подавляющим большинством поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", - сказал госсекретарь.
Помпео призвал Россию "прекратить свое неконструктивное поведение" и поддержать Гуайдо.
Гуайдо поддерживают США и большинство латиноамериканских и европейских стран. Россия оказывает финансовую и военную поддержку Николасу Мадуро.
Напомним, 24 марта в Венесуэлу прибыли новые российские самолеты с группой военных. По данным СМИ, российские военные прибыли в Каракас для участия в переговорах по военной подготовке и стратегии.
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