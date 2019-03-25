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"Не будем сидеть сложа руки": Помпео прокомментировал прибытие российских военных в Венесуэлу


фото: REUTERS
Государственный секретарь США Майк Помпео предупредил Россию, что Вашингтон не будет "стоять в стороне" на фоне увеличения российского военного присутствия в Венесуэле

Об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Помпео, отправкой военнослужащих для поддержки венесуэльского режима Николаса Мадуро Россия нагнетает напряженность в Венесуэле.

"Продолжающиеся переброски российских военнослужащих для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле имеют риск продлить страдания венесуэльского народа, который подавляющим большинством поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", - сказал госсекретарь.

Помпео призвал Россию "прекратить свое неконструктивное поведение" и поддержать Гуайдо.

Гуайдо поддерживают США и большинство латиноамериканских и европейских стран. Россия оказывает финансовую и военную поддержку Николасу Мадуро.

Напомним, 24 марта в Венесуэлу прибыли новые российские самолеты с группой военных. По данным СМИ, российские военные прибыли в Каракас для участия в переговорах по военной подготовке и стратегии.

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