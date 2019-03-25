В Венесуэле объяснили причину появления российских военных

25 марта, 2019, 07:18

Российские самолеты прибыли в Каракас в рамках длительного военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой

Об этом заявил венесуэльский чиновник, сообщает AP .

По словам представителя правительства Николаса Мадуро, военные РФ примут участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии. Также будут обсуждаться вопросы технического обслуживания.

24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета с российскими военными на бортах.