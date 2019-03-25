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В Венесуэле объяснили причину появления российских военных

Российские самолеты прибыли в Каракас в рамках длительного военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой

Об этом заявил венесуэльский чиновник, сообщает AP .

По словам представителя правительства Николаса Мадуро, военные РФ примут участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии. Также будут обсуждаться вопросы технического обслуживания.

24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета с российскими военными на бортах.

 

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