В Венесуэле объяснили причину появления российских военных
25 марта, 2019, 07:18
Российские самолеты прибыли в Каракас в рамках длительного военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой
Об этом заявил венесуэльский чиновник, сообщает AP .
По словам представителя правительства Николаса Мадуро, военные РФ примут участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии. Также будут обсуждаться вопросы технического обслуживания.
24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета с российскими военными на бортах.
- В декабре 2018 Пентагон сообщил, что в Венесуэлу направлены российские стратегические бомбардировщики Ту-160 , способные нести ядерное оружие.
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