Президент Хорватии болела за сборную на трибуне с фанатами
25 марта, 2019, 13:10
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович присоединилась на трибуне к фанатам во время матча сборной своей страны с Венгрией в отборе Евро-2020
Об этом сообщает 101% Ultras в twitter.
Президент Хорватии Грабар-Китарович наблюдала за игрой на фанатской трибуне вместе с болельщиками своей сборной.
Croatian president Kolinda Grabar-Kitarović supporting her national team in Budapest against Hungary 24/03/2019 pic.twitter.com/DSB1Fm36M5- 101% ULTRAS (@ 101ULTRAS) 24 марта 2019 г.
- Поединок отбора на Евро-2020 завершился поражением хорватов со счетом 1: 2 .
- Cтало известным расписание матчей Евро-2020 и трансляций понедельника.
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