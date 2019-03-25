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Президент Хорватии болела за сборную на трибуне с фанатами


фото: twitter
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович присоединилась на трибуне к фанатам во время матча сборной своей страны с Венгрией в отборе Евро-2020

Об этом сообщает 101% Ultras в twitter.

Президент Хорватии Грабар-Китарович наблюдала за игрой на фанатской трибуне вместе с болельщиками своей сборной.

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