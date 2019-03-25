Порошенко за три недели увеличил доход на 39 млн грн
25 марта, 2019, 11:22
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 38,5 млн грн доходов
Соответствующие изменения он внес в свою электронную декларацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 22 марта.
В частности, президент задекларировал получения 38,5 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд" Прайм Эссетс Кэпитал ".
Как указал Порошенко в декларации, эти средства он получил тремя траншами: 10 млн грн, 13, 5 млн грн и 15 млн грн.
Всего с 1 января Порошенко задекларировал 895 млн грн доходов.
В то же время 576 млн гривен из этой суммы согласно условиям декларирования могут касаться как дохода за 2018, так и за 2019 год.
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- Напомним, декларацию о доходах за 2018 год Порошенко обязан подать до 31 марта включительно - дня проведения первого тура выборов президента.
- Согласно декларируемых им в течение года существенных изменений в имущественном состоянии, доход Порошенко за 2018 год составит не менее 754 млн гривен, или превысит 1,3 млрд гривен, что больше задекларированных им за 2017 16,3 млн гривен в 46-80 раз .
- В декабре президент Украины Петр Порошенко задекларировал 556 742 460 грн дивидендов от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG.
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