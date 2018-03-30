Президент задекларировал более 16 млн грн доходов в 2017 году
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
В частности, за 2017 год Порошенко получил 336 тысяч гривен заработной платы. Отмечается, что президент из года в год в полном объеме перечисляет ее на благотворительные цели.
Почти 15,8 млн гривен составляют проценты по депозитам.
“С этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации Петра Порошенко за 2017 год, которая сегодня появится в открытом доступе”, - говорится в сообщении пресс-службы.
С суммы годового дохода Порошенко уплатил налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам. С указанных доходов также взыскано 1,5% военного сбора.
Сообщается, что сумма средств, которые Порошенко хранит на банковских счетах, уменьшилось за год на $430 тысяч.
Пресс-служба отмечает, президент задекларировал расходы на отдых.
“Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов, с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма - в два раза меньше цифры, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета”, - говорится в сообщении.
В 2017 году Порошенко передал около 200 млн гривен на благотворительность. Они не отражены в декларации, потому что подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией “Благотворительный Фонд Порошенко” и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко и которые указаны в его электронной декларации.
В течение 2017 года Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.
В Администрации президента сообщают, что свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Рошен", Петр Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд". Липецкую кондитерскую фабрику "Рошен" остановлено и закрыто согласно решению менеджмента корпорации.
Севастопольский морской завод сначала был "национализирован" оккупационными властями Севастополя, а в начале этого года незаконно объявлено о его переходе в "государственную собственность России”. Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации.
Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его недвижимого и движимого имущества: ничего нового по сравнению с 2016 годом.
В отношении одного из земельных участков в Киеве, который принадлежит Петру Порошенко, он получил обязательное к выполнению им как собственником предписание на устройство подпорной стены на склоне участка, ранее им уже неоднократно задекларированной. Получение санкции на соответствующие работы, согласно закона, отражено в разделе "Объекты незавершенного строительства”. Кроме укрепления склона, других строительных работ на участке не предполагается.
- В 2016 году Порошенко задекларировал дом на 1331 квадрат, 54391 кв.м земельных участков и 3 квартиры и более 100 компаний.
- В январе 2018 года президент задекларировал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке, конечным бенефициаром которого является он сам.
- Во время пресс-конференции Порошенко заверил журналистов, что он единственный президент, чьи доходы уменьшились с момента избрания на должность.
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