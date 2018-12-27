Порошенко получил полмиллиарда гривень дивидендов от Roshen

27 декабря, 2018, 15:16

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 556 742 460 грн дивидендов от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG

Соответствующее сообщение размещено в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, передает ВВС-Украина.

Отмечается, что компания Rothschild Trust получила в траст судьбу Порошенко в кондитерской корпорации Roshen. Rothschild Trust перечислил дивиденды Порошенко впервые за три года.

"Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, заключенным в 2016 году, который лишил Порошенко любого права на участие в управлении Roshen", - сообщили в пресс-службе Администрации президента.

Также в пресс-службе рассказали, что из полученных дивидендов будет выплачено почти 60 млн грн налогов, из них военный сбор составит около 8 млн грн.