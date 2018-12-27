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Порошенко получил полмиллиарда гривень дивидендов от Roshen


фото: livejournal
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 556 742 460 грн дивидендов от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG

Соответствующее сообщение размещено в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, передает ВВС-Украина.

Отмечается, что компания Rothschild Trust получила в траст судьбу Порошенко в кондитерской корпорации Roshen. Rothschild Trust перечислил дивиденды Порошенко впервые за три года.

"Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, заключенным в 2016 году, который лишил Порошенко любого права на участие в управлении Roshen", - сообщили в пресс-службе Администрации президента.

Также в пресс-службе рассказали, что из полученных дивидендов будет выплачено почти 60 млн грн налогов, из них военный сбор составит около 8 млн грн.

  • Напомним, 7 апреля 2016 стало известно, что Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом в слепом трасте по управлению его долей Roshen после того, как не смог найти покупателя.
  • В 2017 году Порошенко задекларировал 16,3 млн гривень прибыли.
  • Президент задекларировал около 195 млн гривень - в основном проценты, полученные в "Международном инвестиционном банке", а также дивиденды от инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал".
  • По 2018 Порошенко задекларировал более 750 млн гривень.

 

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