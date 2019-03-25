Порошенко, Тимошенко и Бойко возглавили предвыборный антирейтинг - опрос
Опросы проводили КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг с 5 по 14 марта.
За действующего президента Украины Петра Порошенко не проголосуют ни при каких обстоятельствах 49,3% опрошенных.
За Юлию Тимошенко - 28,5%
На третьем месте антирейтинга Юрий Бойко. За него не проголосуют 20,1% украинцев.
Читайте также: Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Олег Ляшко на четвертом месте с 17,6% "антиголосов".
Лидер президентских рейтингов Владимир Зеленский на пятом месте антирейтинга - 14,1%.
За Александра Вилкула не проголосуют ни при каких обстоятельствах 11,1% украинцев.
Евгений Мураев на седьмом месте антирейтинга с 5,3%.
Роман Насиров и Александр Мороз имеют одинаковое количество "антиголосов": 4,9% и 4,8% голосов соответственно.
В опросе приняли участие 15 тыс. респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.
Читайте также
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
-
22 марта, 2019 Виталий Портников: "Газпром" усиливает давление на Украину
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
Читайте также
-
-
22 марта, 2019 Виталий Портников: "Газпром" усиливает давление на Украину
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину