Порошенко, Тимошенко и Бойко возглавили предвыборный антирейтинг - опрос

25 марта, 2019, 18:56

Опросы проводили КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг с 5 по 14 марта.

За действующего президента Украины Петра Порошенко не проголосуют ни при каких обстоятельствах 49,3% опрошенных.

За Юлию Тимошенко - 28,5%

На третьем месте антирейтинга Юрий Бойко. За него не проголосуют 20,1% украинцев.

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Олег Ляшко на четвертом месте с 17,6% "антиголосов".

Лидер президентских рейтингов Владимир Зеленский на пятом месте антирейтинга - 14,1%.

За Александра Вилкула не проголосуют ни при каких обстоятельствах 11,1% украинцев.

Евгений Мураев на седьмом месте антирейтинга с 5,3%.

Роман Насиров и Александр Мороз имеют одинаковое количество "антиголосов": 4,9% и 4,8% голосов соответственно.

В опросе приняли участие 15 тыс. респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.