Отец Павла Гриба рассказал, сколько стоит один раз навестить украинского политзаключенного в России
Об этом Игорь Гриб, отец пленника Кремля Павла Гриба и руководитель отдела по вопросам лиц лишенных личной свободы Министерства временно оккупированных территорий (МинТОТ), рассказал в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.
"Согласно 328 постановления, родственникам выделялось в прошлом году по 100 тыс. грн для этих мероприятий. Если кто-то понимает, какой там порядок цифр, то я могу привести, что учитывая гонорар адвоката, его поездки, отель - это же оплачивается все - сумма может набегать $ 2-3 тыс. Это если не имеется перелетов (авиа - ред.), мы по минимуму берем. Считайте и сколько надо передать продуктов питания, а в следственные изоляторы можно передать до 30 кг" , - пояснил Игорь Гриб.
К тому же, может потребоваться перечислить какую-то определенную сумму на банковский счет заключенного.
"Плюс тем нашим гражданам, которым Госфинмониторинг (русский - ред.) не запретил как Павлу, а Павлу уже запретили переводить средства, можно что-то положить на счет. Чтобы они могли за решеткой что-то купить себе. Там все надо покупать. И оно там и стоит в разы дороже ", - добавил Игорь Гриб.
- Напомним, в этой же программе врач Павла, профессор Василий Притула рассказал, как прогрессирует заболевание парня.
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