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Люксембург - Украина: тренер хозяев рассказал, есть ли у Шевченко талант


фото: Azerisport.com
Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц дал характеристику наставнику украинской команды Андрею Шевченко

Об этом сообщает издание Wort .

"Абсолютно не разделяю точку зрения, что бывший крупный игрок обязательно становится большим тренером. Теперь у Шевченко, несомненно, есть опыт работы тренером. Когда видишь, как играет его команда, то понимаешь, что у него есть талант. Но, без сомнения , большая заслуга в том, как готовят игроков в клубах, таких как "Шахтер" или "Динамо", которые являются главными командами страны. Шевченко строит быструю игру с мгновенными переходами из обороны в атаку: мы чувствуем, что в Украине все автоматизировано и спланировано. Все игроки четко понимают, что они должны делать на поле. Это результат работы Шевченко ".

Тренер хозяев также рассказал о победе в матче с Литвой и кадровую ситуацию перед поединком с Украиной:

"Если бы мы проиграли в пятницу Литве, пресса убила бы меня (смеется). Поскольку я не вызвал в сборную Мориса Девилля (полузащитник, поигравший во второй бундеслиге) вместе с Жоакима. Для меня нынешний состав из двадцати двух игроков - это нормально . Это лучшие на данный момент, с нашими нынешними принципами игры. Точка. Ну, это не значит, что Морису Девилля нет места в сборной. Но, зная этого игрока, я понимаю, что если вызову его в сборную, но не дам выйти на поле, то это может ухудшить атмосферу в команде. Поэтому я слежу за его успехами, но сейчас я за оволений теми, кого вызвал, и мне хватает этих игроков ", - сказал Хольц.

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