Зеленский ответил на вопрос о Донбассе и Крыме

24 марта, 2019, 21:52

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью "ТСН.Тиждень" .

По словам Владимира Зеленского, на Донбассе следует опираться на Минские договоренности, но привлечь к процессу представителей США и Великобритании.

"Есть Минские договоренности. Все говорят, что они не работают, но тем не менее надо продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить и добавить представителей США и Великобритании. Но вы знаете, мне кажется, номер один, что должно быть - это серьезная информационная война. Люди, которые живут сейчас на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска - "Л/ДНР" - могут потерять связь с нами", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, деоккупация Крыма возможна только при условии смены власти в России.

"Если мы победим - это будет первый шаг к возвращению Крыма. Я считаю, что возвращение Крыма возможно, может сейчас кто-то расстроится, только после смены власти в России", - отметил Зеленский.