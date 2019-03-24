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Зеленский ответил на вопрос о Донбассе и Крыме


фото: tsn.ua
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно деоккупации Донбасса и Крыма

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью "ТСН.Тиждень" .

По словам Владимира Зеленского, на Донбассе следует опираться на Минские договоренности, но привлечь к процессу представителей США и Великобритании.

"Есть Минские договоренности. Все говорят, что они не работают, но тем не менее надо продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить и добавить представителей США и Великобритании. Но вы знаете, мне кажется, номер один, что должно быть - это серьезная информационная война. Люди, которые живут сейчас на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска - "Л/ДНР" - могут потерять связь с нами", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, деоккупация Крыма возможна только при условии смены власти в России.

"Если мы победим - это будет первый шаг к возвращению Крыма. Я считаю, что возвращение Крыма возможно, может сейчас кто-то расстроится, только после смены власти в России", - отметил Зеленский.

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