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Уберите документы из ЦИК, потому что это стыд и унижение нации, - Бессмертный к Зеленскому


фото: poltava.to
Кандидат в президенты Роман Бессмертный считает, что шоумену Владимиру Зеленскому лучше сняться с избирательной гонки, потому что такой участник выборов - это унижение для нации

Об этом он заявил во время теледебатов на телеканале ATR.

Отвечая на вопрос ведущего Романа Скрыпина о том, какое бы вопрос он задал Зеленскому во время дебатов, Бессмертный сказал:

"Я бы спросил, сколько тебе нужно времени, чтобы ты пошел и забрал все документы из ЦИК? Потому что этот стыд с Зеленским мы еще долго будем переживать. Допустить избрание подобного президента - это унизить нацию", - считает Бессмертный.

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