Уберите документы из ЦИК, потому что это стыд и унижение нации, - Бессмертный к Зеленскому
22 марта, 2019, 13:11
Кандидат в президенты Роман Бессмертный считает, что шоумену Владимиру Зеленскому лучше сняться с избирательной гонки, потому что такой участник выборов - это унижение для нации
Об этом он заявил во время теледебатов на телеканале ATR.
Отвечая на вопрос ведущего Романа Скрыпина о том, какое бы вопрос он задал Зеленскому во время дебатов, Бессмертный сказал:
"Я бы спросил, сколько тебе нужно времени, чтобы ты пошел и забрал все документы из ЦИК? Потому что этот стыд с Зеленским мы еще долго будем переживать. Допустить избрание подобного президента - это унизить нацию", - считает Бессмертный.
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