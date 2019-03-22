Уберите документы из ЦИК, потому что это стыд и унижение нации, - Бессмертный к Зеленскому

22 марта, 2019, 13:11

Об этом он заявил во время теледебатов на телеканале ATR.

Отвечая на вопрос ведущего Романа Скрыпина о том, какое бы вопрос он задал Зеленскому во время дебатов, Бессмертный сказал:

"Я бы спросил, сколько тебе нужно времени, чтобы ты пошел и забрал все документы из ЦИК? Потому что этот стыд с Зеленским мы еще долго будем переживать. Допустить избрание подобного президента - это унизить нацию", - считает Бессмертный.