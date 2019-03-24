На Луганщине открыли КПВВ "Золотой"

24 марта, 2019, 16:36

24 марта, в Луганской области было открыто контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

На КПВВ развернуты шесть пунктов паспортного контроля, на случай вражеского обстрела построены бетонные укрытия для посетителей и работников пропускного пункта. На КПВВ есть пункт обогрева и места для отдыха.

Новый контрольно-пропускной пункт сможет пропускать 1,5 тыс. автомобилей за рабочую смену.

Командующий ООС Сергей Наев сообщил, что оккупационная власть не дала гарантий безопасности гражданам Украины, которые хотят воспользоваться КПВВ "Золотое".

"Украинская власть обратилась к трехсторонней контактной группе и международной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием по обеспечению деятельности КПВВ "Золотое". Однако оккупационная власть в очередной раз красноречиво доказала враждебность своих намерений, полное пренебрежение принципов морали и гуманитарного права, не дав гражданам Украины, которые желают воспользоваться КПВВ "Золотое", гарантий безопасности", - сказал Наев.