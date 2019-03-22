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На линии соприкосновения в Луганской области снова откроют КП "Золотое"


фото: facebook
На Донбассе 24 марта открывается еще один контрольный пункт въезда-выезда в м.Золоте Луганской области

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук, сообщает Еспресо.TV .

В частности, Марчук объявил об открытии седьмого КПВВ на линии соприкосновения, который будет находиться вблизи Золотого. Он также уточнил, что открытие состоится 24 марта в 07:00.

Его открытие позволит людям упростить пересечение, потому что по обе стороны проживает 125 тыс. граждан. Впереди пасхальные и поминальные дни - это очень важно для людей, отметил Евгений Марчук.

Марчук отметил, что открытие "КПВВ" Золотое "периодически обсуждался на заседаниях контактной группы в Минске. Украинская сторона неоднократно запускала пункт пропуска, однако со стороны неподконтрольной части Луганской области пропуск всегда блокировался. В связи с этим открытие этого КПВВ переносилось.

 

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