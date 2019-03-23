//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты на Донбассе срывают открытие КПВВ "Золотое"


фото: radiosvoboda.org
Оккупанты в Луганской области заявили, что не откроют со своей стороны контрольный пункт въезда и выезда "Золотое"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что украинская сторона Общего центра контроля и координации обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получения дополнительных гарантий безопасности, соблюдения режима прекращения огня от оккупационной администрации РФ на оккупированных территориях, и обеспечения присутствия зеркальных патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе.

Однако, представители оккупантов "не смогли предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности".

"Российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе", - заявили в СЦКК.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать