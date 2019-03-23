Оккупанты на Донбассе срывают открытие КПВВ "Золотое"
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что украинская сторона Общего центра контроля и координации обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получения дополнительных гарантий безопасности, соблюдения режима прекращения огня от оккупационной администрации РФ на оккупированных территориях, и обеспечения присутствия зеркальных патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе.
Однако, представители оккупантов "не смогли предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности".
"Российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе", - заявили в СЦКК.
- 22 марта стало известно, что на Донбассе открывается еще один контрольный пункт въезда-выезда в городе Золотое Луганской области.
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