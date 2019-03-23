Оккупанты на Донбассе срывают открытие КПВВ "Золотое"

23 марта, 2019, 19:33

Оккупанты в Луганской области заявили, что не откроют со своей стороны контрольный пункт въезда и выезда "Золотое"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что украинская сторона Общего центра контроля и координации обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получения дополнительных гарантий безопасности, соблюдения режима прекращения огня от оккупационной администрации РФ на оккупированных территориях, и обеспечения присутствия зеркальных патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе.

Однако, представители оккупантов "не смогли предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности".

"Российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе", - заявили в СЦКК.