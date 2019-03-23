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Усик победил в борьбе за титул лучшего спортсмена года


фото: Belfast Telegraph
Абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика признали лучшим спортсменом года в Украине

Об этом сообщает K2 Promotions в facebook.

Александр Усик победил в номинации "Спортсмен года" премии "Человек года" за 2018 год.

На получение награды претендовали молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид, а также олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.

Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира. Украинец выиграл в прошлом году три поединка - у латыша Майриса Бриедиса, россиянина Мурата Гассиева и британца Тони Беллью.

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