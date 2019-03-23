Усик победил в борьбе за титул лучшего спортсмена года
23 марта, 2019, 21:51
Абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика признали лучшим спортсменом года в Украине
Об этом сообщает K2 Promotions в facebook.
Александр Усик победил в номинации "Спортсмен года" премии "Человек года" за 2018 год.
На получение награды претендовали молодая чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид, а также олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.
Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира. Украинец выиграл в прошлом году три поединка - у латыша Майриса Бриедиса, россиянина Мурата Гассиева и британца Тони Беллью.
- 22 марта стало известно, что Александр Усик согласовал детали следующего поединка с тяжеловесом из Камеруна Карлосом Такамом.
- Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что в мае украинский боксер станет официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа
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