Протестантские церкви просят кандидатов в президенты объяснить свою позицию относительно семейных ценностей

23 марта, 2019, 14:53

Совет евангельских протестанторских церквей провел заседание, на котором было принято обращение к зарегистрированным Центральной избирательной комиссией претендентам на пост президента с просьбой разъяснить их точку зрения по ряду вопросов

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу организации.

Вот отрывок из текста этого документа

"... В ходе президентской кампании немало внимания уделяется вопросам сохранению суверенитета и целостности Украины, безопасности и преодолению коррупции, вызовам экономического и внешнеполитического характера. Не умаляя важности этих вопросов, в то же время хотим акцентировать внимание на моральных принципах развития украинского государства и проблематике ценностных ориентиров украинского общества в процессе европейской интеграции, от чего несомненно зависят возможности нашего государства в преодолении коррупции, привнесение высоких моральных стандартов как в политической, так и общественной жизни, развитие демократических основ государственного управления.

В этом контексте верующие наших Церквей хотели бы узнать Вашу позицию и программу действий в качестве кандидата на пост президента Украины относительно следующих вопросов -

в сфере свободы вероисповедания в Украине:

1) готовы ли Вы обеспечивать равенство всех религиозных организаций и развитие религиозного плюрализма в Украине, который исключает юридическое или фактическое доминирование одной из конфессий - то есть образования "государственной" или "национальной" церкви;

2) готовы ли Вы развивать постоянный диалог и взаимодействие с религиозным сообществом, в том числе евангельскими церквями, на партнерских началах, в частности при законотворческом процессе;

3) как вы относитесь к преподаванию в общеобразовательных школах предметов духовно-морального направления, в частности "Христианской этики";

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в сфере утверждения семейных ценностей:

1) видите ли Вы приоритетом государственной политики вопрос защиты семей и детей: в частности, инициирование разработки и принятия государственной программы по поддержке семей на период до 2025 года с финансированием;

2) каково Ваше отношение к повышению уровня государственной семейной политики до уровня центрального органа исполнительной власти;

3) можете ли Вы гарантировать отказ от идеи продвижения на государственном уровне однополых отношений, однополых партнерств и гендерной идеологии (речь идет не о равенстве прав женщин и мужчин, а об искажении понимания понятий "пол", "супруги", "семья" путем внедрения гендерной самоидентификации)

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в сфере защиты общественной морали:

1) сможете ли Вы в процессе европейской интеграции Украины, несмотря на давление со стороны западных партнеров, отстаивать национальные интересы и характерные для украинского общества семейные, духовные и нравственные ценности;

2) видите ли Вы целесообразным восстановление правового механизма практической реализации закона Украины "О защите общественной морали" с целью предотвратить развращение несовершеннолетних, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды в СМИ и средствами рекламы (как пример, создание общественного наблюдательного органа с надлежащим государственным финансированием, подобного к ликвидированной в феврале 2015 Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали) ".