Главные пасторы украинских протестантов обнародовали обращение по поводу выборов

23 марта, 2019, 13:59

Руководители протестантских церквей Украины призвали украинцев принять активное участие у выборах президента

Об этом говорится в их обращении, обнародованном пресс-службой Совета евангельских протестанторських церквей.

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Дорогие братья и сестры!

Высокодостойное украинская громада!

Выборы президента - важное событие в жизни каждой нации. Но нынешние президентские выборы в Украине по-особенному ответственные и судьбоносные. Они проходят в сложных условиях внешней военно-политической агрессии, которая сопровождается строгим противостоянием между присущими нашему народу ценностями и такими, что искусственно привносятся извне.

Несмотря на неимоверные трудности и вызовы, стоящие перед украинским обществом, мы имеем непоколебимую веру, что Господь не оставит своих детей в испытаниях и поможет нам построить страну, в которой господствуют евангельские принципы, почитается человеческое достоинство, лелеются доверительные отношения между гражданами.

В этих обстоятельствах, созерцая в завтрашний день с верой в милость, мы, члены Совета евангельских протестантских церквей Украины:

1. Призываем всех граждан, наших братьев и сестер, непременно посетить избирательные участки и отдать свой голос за будущего главы Украинского государства. Этим мы не только реализуем свой конституционный и гражданский долг, но и выполним установку, оставленную нашим Господом.

2. Призываем голосовать по зову сердца. Помните, что христианские добродетели должны проявляться как в словах, так и в действиях. Дела и слова будущего Президента не должны идти в разрез со Словом Божьим - Библией. Действуем взвешенно и ответственно! Поступив так, будем иметь уверенность в том, что Божье благословение для нас и наших детей будет продолжаться.

3. Будем осознавать, что политические соревнования нередко приводят к социальной напряженности и поляризации общественных настроений. Мы не можем допустить, чтобы евангельские христиане были втянуты в политическое противостояние. Особенно следует избегать "пустых и нечестивых споров" в наших церквях, семьях, на работе, в общественных местах. Во время выборов христиане должны заботиться о том, чтобы служить образцом взвешенности и обращения в духе силы, любви и целомудрия (2 Тимофею 1: 7).

4. Призываем каждого сознательного христианина понести молитвенную ответственность за проведение честных и открытых выборов президента Украины. В пятницу, 29 марта 2019 года, найдем особое время для глубокой молитвы, чтобы Господь направил наши сердца к мудрому решению в поддержку претендента, который, с одной стороны, будет исповедовать евангельские ценности, а с другой - оставаться непреклонным в сохранении и развитии украинской государственности.

Будем активными в отстаивании истины, несущие жизнь, добро и надежду. Всегда покорнейше благодарим нашем Господу за Его обильные благословения и святые обеты.

Пусть Бог благословит нас и даст нам мир!

Михаил Паночко, председатель Совета, старший епископ Украинской Церкви христиан веры евангельской

Валерий Антонюк, председатель Всеукраинского Союза церквей евангельских христиан-баптистов

Сергей Шаптала, председатель Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины

Станислав Носов, президент Украинской унионной конференции церкви адвентистов седьмого дня

Виктор Танцюра, председатель Совета религиозного управления Ассоциации миссионерских церквей Украины

Филипп Савочка, старший епископ Духовного центра христиан веры евангельской "Спасение"

Вячеслав Горпинчук, епископ Украинской лютеранской церкви

Анатолий Гаврилюк, старший епископ Центра независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного Евангелия)

Василий Райчинец, старший епископ Украинской свободной церкви христиан евангельской веры

Анатолий Калюжный, председатель Собора независимых евангельских церквей Украины

Леонид Падун, старший епископ Украинской христианской евангельской церкви

Вячеслав Мурза, председатель правления Евангельских реформатских церквей Украины.