На столичном проспекте Победы столкнулись два такси: трое пострадавших
Произошло столкновение двух Peugeot и оба являются автомобилями службы такси, передают ВартовиЕспресо .
По предварительным данным, со слов водителя универсала Peugeot 308 серого цвета, который оказался на боку, он двигался по проспекту Победы и на перекрестке выполнял левый поворот на улицу Гарматную на разрешающий сигнал светофора. Однако его по неизвестным причинам не пропустил водитель Peugeot 301 белого цвета, который двигался по проспекту Победы от Святошино в направлении центра.
Якобы в момент поворот серебристого «Пежо» для белого "Пежо" горел запрещающий сигнал. От удара серебристый Пежо перевернулся и оказался на тротуаре.
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В результате ДТП пострадал руководитель белого "Пежо", которого забрали с ЗЧМТ, закрытой травмой грудной клетки и живота, а также подозрением на перелом ноги. Также медики оказали помощь одному из пассажиров белого "Пежо", от госпитализации пострадавший отказался.
Скорее всего, люди в белом "Пежо" не воспользовались ремнями безопасности, о чем свидетельствуют деформации кресел водителя и переднего пассажира - в них врезались задние пассажиры.
Также забрали в больницу женщину-пассажира из серебристого «Пежо», она, скорее всего, также пренебрегла ремнями безопасности, поэтому во время опрокидывания она получила травму ноги и костей таза.
Из-за ДТП образовалась огромная пробка от станции метро "Берестейская" в направлении центра.
"Отметим, что не удалось пообщаться с другим участником и услышать его версию. Кто же из водителей нарушил правила проезда перекрестка - установит следствие", - отмечается в сообщении.
- Напомним, 16 марта Шулявский путепровод в Киеве закрылся на реконструкцию .
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