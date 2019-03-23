На столичном проспекте Победы столкнулись два такси: трое пострадавших

23 марта, 2019, 10:34

В Соломенском районе города Киева, на пересечении улицы Гарматной и проспекта Победы, где организована новая схема движения на время реконструкции Шулявского путепровода, произошло ДТП с тремя пострадавшими

Произошло столкновение двух Peugeot и оба являются автомобилями службы такси, передают ВартовиЕспресо .

По предварительным данным, со слов водителя универсала Peugeot 308 серого цвета, который оказался на боку, он двигался по проспекту Победы и на перекрестке выполнял левый поворот на улицу Гарматную на разрешающий сигнал светофора. Однако его по неизвестным причинам не пропустил водитель Peugeot 301 белого цвета, который двигался по проспекту Победы от Святошино в направлении центра.

Якобы в момент поворот серебристого «Пежо» для белого "Пежо" горел запрещающий сигнал. От удара серебристый Пежо перевернулся и оказался на тротуаре.

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В результате ДТП пострадал руководитель белого "Пежо", которого забрали с ЗЧМТ, закрытой травмой грудной клетки и живота, а также подозрением на перелом ноги. Также медики оказали помощь одному из пассажиров белого "Пежо", от госпитализации пострадавший отказался.

Скорее всего, люди в белом "Пежо" не воспользовались ремнями безопасности, о чем свидетельствуют деформации кресел водителя и переднего пассажира - в них врезались задние пассажиры.

Также забрали в больницу женщину-пассажира из серебристого «Пежо», она, скорее всего, также пренебрегла ремнями безопасности, поэтому во время опрокидывания она получила травму ноги и костей таза.

Из-за ДТП образовалась огромная пробка от станции метро "Берестейская" в направлении центра.

"Отметим, что не удалось пообщаться с другим участником и услышать его версию. Кто же из водителей нарушил правила проезда перекрестка - установит следствие", - отмечается в сообщении.