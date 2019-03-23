//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На столичном проспекте Победы столкнулись два такси: трое пострадавших

В Соломенском районе города Киева, на пересечении улицы Гарматной и проспекта Победы, где организована новая схема движения на время реконструкции Шулявского путепровода, произошло ДТП с тремя пострадавшими

Произошло столкновение двух Peugeot и оба являются автомобилями службы такси, передают ВартовиЕспресо .

По предварительным данным, со слов водителя универсала Peugeot 308 серого цвета, который оказался на боку, он двигался по проспекту Победы и на перекрестке выполнял левый поворот на улицу Гарматную на разрешающий сигнал светофора. Однако его по неизвестным причинам не пропустил водитель Peugeot 301 белого цвета, который двигался по проспекту Победы от Святошино в направлении центра.

Якобы в момент поворот серебристого «Пежо» для белого "Пежо" горел запрещающий сигнал. От удара серебристый Пежо перевернулся и оказался на тротуаре.

Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит

В результате ДТП пострадал руководитель белого "Пежо", которого забрали с ЗЧМТ, закрытой травмой грудной клетки и живота, а также подозрением на перелом ноги. Также медики оказали помощь одному из пассажиров белого "Пежо", от госпитализации пострадавший отказался.

Скорее всего, люди в белом "Пежо" не воспользовались ремнями безопасности, о чем свидетельствуют деформации кресел водителя и переднего пассажира - в них врезались задние пассажиры.

Также забрали в больницу женщину-пассажира из серебристого «Пежо», она, скорее всего, также пренебрегла ремнями безопасности, поэтому во время опрокидывания она получила травму ноги и костей таза.

Из-за ДТП образовалась огромная пробка от станции метро "Берестейская" в направлении центра.

"Отметим, что не удалось пообщаться с другим участником и услышать его версию. Кто же из водителей нарушил правила проезда перекрестка - установит следствие", - отмечается в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать