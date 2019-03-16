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16 марта на реконструкцию закрывается Шулявский путепровод в Киеве

Проект будущей развязки в районе Шулявского моста
Шулявский путепровод в Киеве будет перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией, а движение транспорта организовано прилегающими улицами

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта - на следующий день после перекрытия. Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы - это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самых балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков ", - сообщил главный инженер КП" Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева "Александр Здольник.

К концу 2019 планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Движение транспорта на это время будет организовано прилегающими улицами.

"Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана происходить улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы устроен временный светофорный объект. Дальше - по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной - на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улице Гарматной. Далее - по улице Гарматной и улицей Выборгской обеспечивается выезд на ул ицю Вадима Гетьмана ", - рассказал Здольник.

Что касается движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана - Александра Довженко, то оно будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Цедика (до пересечения с улицей Нестерова) и улица Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги улице Довженко - конечную остановку "улица Ивана Гонты".

"Новый путепровод планируется завершить уже в текущем году. Поэтому просьба ко всем водителям: отнестись с пониманием и выбрать альтернативные маршруты. Таким образом, благодаря перераспределению транспортных потоков на дорожной сети города мы избежим значительных пробок, которые могут происходить в этом узле", - резюмировал В .Здольник.

В КГГА также опубликовали схемы движения общественного транспорта на время перекрытия Шулявского путепровода и движения обычного транспорта на время перекрытия движения путепровода.

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