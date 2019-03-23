Гнули свою линию. Не выбивали мяч вперед, а пытались его контролировать, - Левченко о ничьей с Португалией

23 марта, 2019, 11:03

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью (0: 0) в поединке отбора к Евро-2020 Португалия - Украина

Его слова приводит совместный сайт телеканалов Футбол 1 / Футбол 2 .

"Заслуженная ничья нашей сборной. Мы провели качественный поединок. Нужно отдать должное ребятам, которые не стушевались и гнули свою линию. Не выбивали мяч вперед, а старались контролировать мяч. Не было паники в центре поля. Степаненко, Зинченко и Малиновский сыграли так, что это заслуживает уважения. Здорово сыграл Пятов, которому удалось сделать три-четыре сейва. Фланги немного выпадали. В целом, заслуженная ничья, которая вселяет оптимизм ", - сказал Левченко.

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