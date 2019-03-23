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Фанаты "Игры престолов" нашли первый трон из сериала, спрятанный НBО


фото: Sky Atlantic
Накануне премьеры финального сезона фантастического телесериала телеканал НВО спрятал несколько тронов в разных уголках мира и пообещал давать подсказки фанам для обнаружения артефактов

Фото первых счастливчиков, нашедших трон, опубликовал телеканал Sky Atlantic в Twitter, передает Еспресо.TV.

После первой подсказки первый из тронов был найден в лесу недалеко от британского Глостершира.

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"Дети настоящих лесных королей прибыли", - подписали серию фото счастливых британцев.

Как подсказывает телеканал, следующий трон спрятан где-то "на севере".

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По оставленным координатам видно, что трон находится в Лапландии - в регионе на далеком севере Швеции. НВО добавил также часовое видео 360 с троном среди снегов.

Всего американский телеканал HBO предложил фанатам сериала найти шесть спрятанных макетов железного трона.

Премьера восьмого сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля.

 

 

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