Фанаты "Игры престолов" нашли первый трон из сериала, спрятанный НBО
Фото первых счастливчиков, нашедших трон, опубликовал телеканал Sky Atlantic в Twitter, передает Еспресо.TV.
После первой подсказки первый из тронов был найден в лесу недалеко от британского Глостершира.
"Дети настоящих лесных королей прибыли", - подписали серию фото счастливых британцев.
The children of the forest's true kings have arrived. #ForTheThrone #ThroneoftheForest https://t.co/ma95JE6tp0 pic.twitter.com/7fRFpIKzDA- Sky Atlantic (@skyatlantic) 20 марта 2019 г.
Как подсказывает телеканал, следующий трон спрятан где-то "на севере".
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По оставленным координатам видно, что трон находится в Лапландии - в регионе на далеком севере Швеции. НВО добавил также часовое видео 360 с троном среди снегов.
Всего американский телеканал HBO предложил фанатам сериала найти шесть спрятанных макетов железного трона.
Премьера восьмого сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля.
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