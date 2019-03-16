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Исполнитель роли Джейми Ланнистера в "Игре престолов" рассекретил сюжетную деталь о своем персонаже


фото: Мen's Нealth
Датский актер Николай Костер-Вальдау намекнул, как будет развиваться любовная линия его персонажа

Звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау дал интервью Men's Health , передает Еспресо.TV .

Как отметил автор материала Алекс Паппадемас, его цель была узнать детали последнего сезона сериала "Игра престолов". Впрочем, условия контракта актера не позволяют ему рассказывать ничего о сюжете проекта.

"У меня нет никаких воспоминаний. Это, действительно, так! Знаете, что Люди в черном стирают память? Они есть. И они в НПО", - отшутился Николай Костер-Вальдау.

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Актер прокомментировал отношения своего персонажа Джейми Ланнистера с сестрой Серсеей. Судя по всему, в финале Джейми сделает все так, как захочет его любимая.

"Думаю, большинство людей, по крайней мере, влюблялись в тех, с кем нельзя быть. Не у сестру, конечно, а в ту женщину, в которую не стоит влюбляться. Например, девушка лучшего друга. Это одна из немногих настоящих любовных историй в" игре престолов "- Джейми полностью посвящает себя этой женщине", - отметил Костер-Вальдау.

Премьера последнего сезона состоится 14 апреля 2019 на НВО.

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