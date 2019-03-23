Место вакантно: НВО показал официальный постер финального сезона "Игры престолов"

23 марта, 2019, 17:12

Телеканал НВО представил официальный постер к заключительному сезону телесериала по серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на НВО.

Новый постер к восьмому сезону популярного телесериала "Игра престолов" не дает ясности относительно сюжета проекта. Плакат выполнен в стиле постера первого сезона: тогда на Железном троне сидел Нед Старк. Впрочем, в этом же сезоне глава дома Старков из Винтерфелла был убит.

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Новый постер изображает легендарный Железный трон из мечей и напоминает голову дракона. В отличие от более ранних промо-постеров от НBО на официальном плакате трон пуст, на нем никто не сидит.