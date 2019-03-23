//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Место вакантно: НВО показал официальный постер финального сезона "Игры престолов"

Телеканал НВО представил официальный постер к заключительному сезону телесериала по серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на НВО.

Новый постер к восьмому сезону популярного телесериала "Игра престолов" не дает ясности относительно сюжета проекта. Плакат выполнен в стиле постера первого сезона: тогда на Железном троне сидел Нед Старк. Впрочем, в этом же сезоне глава дома Старков из Винтерфелла был убит.

null

Читайте также: Загадки тизера, версии фанов и намеки от актеров. Все о финальном сезоне "Игры престолов" без спойлеров

Новый постер изображает легендарный Железный трон из мечей и напоминает голову дракона. В отличие от более ранних промо-постеров от НBО на официальном плакате трон пуст, на нем никто не сидит.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать