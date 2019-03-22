В храмах ПЦУ будут молиться о справедливых президентских выборах

22 марта, 2019, 17:44

Во всех храмах ПЦУ будут проводить молитвы о справедливых выборах президента до завершения избирательного процесса

Об этом распорядился предстоятель Поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает пресс-служба ПЦУ.

"В связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш народ, с учетом необходимости защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний, в течение последующего времени до завершения голосования за избрание главы государства благословляется за богослужениями в храмах Поместной Украинской Православной Церкви на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна произносить молитву", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в две недели (24 и 31 марта) в храмах ПЦУ будет зачитано обращение Священного Синода УПЦ в связи с проведением выборов.