Шевченко назвал польского форварда своим преемником в "Милане"
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.
"У Пйонтека есть невероятный голевой инстинкт и голевое чутье большого нападающего. Он мой преемник. Он хорошо наносит удары обеими ногами и работает головой. Пентек хорошо помогает "Милану", - заявил Шевченко.
Ранее о сравнении Шевченко и Пентека говорил экс-игрок Милана Паоло Мальдини, но итальянец отметил, что "есть только один Шева".
Кшиштоф перешел в "Милан" этой зимой из "Дженоа". Россонери заплатили за трансфер польского форварда 35 млн евро.
Нападающий успел сыграть в этом сезоне за россонери 8 матчей в Серии А, в которых он забил 6 голов.
Вчера состоялся стартовый матч отбора к Евро-2020 для сборной Польши. Победу полякам в игре с Австрией принес именно гол Кшиштофа Пйонтека.
- Португальский тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что Андрей Шевченко изменил менталитет сборной Украины.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на отборочный матч с Португалией.
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