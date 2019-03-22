Шевченко назвал польского форварда своим преемником в "Милане"

22 марта, 2019, 18:08

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал положительную характеристику польскому нападающему "Милана" Кшиштофу Пйонтеку

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

"У Пйонтека есть невероятный голевой инстинкт и голевое чутье большого нападающего. Он мой преемник. Он хорошо наносит удары обеими ногами и работает головой. Пентек хорошо помогает "Милану", - заявил Шевченко.

Ранее о сравнении Шевченко и Пентека говорил экс-игрок Милана Паоло Мальдини, но итальянец отметил, что "есть только один Шева".

Кшиштоф перешел в "Милан" этой зимой из "Дженоа". Россонери заплатили за трансфер польского форварда 35 млн евро.

Нападающий успел сыграть в этом сезоне за россонери 8 матчей в Серии А, в которых он забил 6 голов.

Вчера состоялся стартовый матч отбора к Евро-2020 для сборной Польши. Победу полякам в игре с Австрией принес именно гол Кшиштофа Пйонтека.