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Шевченко назвал польского форварда своим преемником в "Милане"


фото: footballhd
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал положительную характеристику польскому нападающему "Милана" Кшиштофу Пйонтеку

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

"У Пйонтека есть невероятный голевой инстинкт и голевое чутье большого нападающего. Он мой преемник. Он хорошо наносит удары обеими ногами и работает головой. Пентек хорошо помогает "Милану", - заявил Шевченко.

Ранее о сравнении Шевченко и Пентека говорил экс-игрок Милана Паоло Мальдини, но итальянец отметил, что "есть только один Шева".

Кшиштоф перешел в "Милан" этой зимой из "Дженоа". Россонери заплатили за трансфер польского форварда 35 млн евро.

Нападающий успел сыграть в этом сезоне за россонери 8 матчей в Серии А, в которых он забил 6 голов.

Вчера состоялся стартовый матч отбора к Евро-2020 для сборной Польши. Победу полякам в игре с Австрией принес именно гол Кшиштофа Пйонтека.

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