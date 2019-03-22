Порошенко поддержал посла США Йованович

22 марта, 2019, 13:58

Об этом написал пресс-секретарь президента Украины в Twitter.

"Президент: хочу отметить важную роль посла США в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинского-американских отношений. Как представитель Соединенных Штатов и хорошего друга Украине Президента Дональда Трампа она мою полную поддержку", - говорится в сообщении.

Президент: хочу отметить важную роль посла США в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинского-американских отношений. Как представитель Соединенных Штатов и хорошего друга Украине Президента Дональда Трампа она мою полную поддержку. pic.twitter.com/aEyUpxJauZ - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 22, 2019

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью The Hill заявил, что посол США Мари Йованович передала ему список людей, в отношении которых нельзя вести следствие. В Государственном департаменте США назвали такое заявление "откровенной выдумкой".

В посольстве Соединенных Штатов Америки отрицали заявление генпрокурора Луценко о том, что посол США Мари Йованович передала ему перечень "неприкасаемых" для правосудия лиц.

Народный депутат Мустафа Найем подал депутатское обращение к генеральному прокурору Юрий Луценко с просьбой предоставить копию списка "неприкасаемых" для ГПУ людей (который ему якобы передала посол США Мари Йованович) и рассказать о своих действиях после получения, ведь такой поступок является "вмешательством в деятельность работника правоохранительного органа ".