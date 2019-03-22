Нацбанк показал стогривневую монету, посвященную предоставлению Украине томоса

22 марта, 2019, 13:33

Национальный банк Украины с 25 марта вводит в обращение памятную монету, посвященную предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины

Об этом говорится на сайте регулятора.

"Посвященная событию, которое является утверждением большой исторической справедливости, гарантией духовной свободы нашего народа. Томос, текст которого принято архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей", - говорится в сообщении.

Монета будет номинал 100 грн. Тираж составит 1500 шт.

Известно, что на аверсе монеты размещена надпись: "От крещения до томоса. Тысячелетний путь украинской церкви ", малый Государственный Герб Украины и надписи Украины / 100 / гривен; в центре на зеркальном фоне абриса собора Святого Георгия в Стамбуле - купола Софийского собора в Киеве, по обе стороны от центрального купола - года 988 и 2019.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Вселенского Патриарха Варфоломея, который подписывает Томос; размещены надписи: "Благословляем и провозглашаем Православную церковь в Украине автокефальной".