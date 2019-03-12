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НБУ выпустит памятные монеты, посвященные предоставлению Томоса

Национальный банк Украины с 25 марта выпустит 3 монеты, посвященные предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Возможность заказать коллекционные монеты появится уже 13 марта.

"Эти монеты продолжат серию "Духовные сокровища Украины". Они посвящены получению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей", - говорится в сообщении.

В частности, Нацбанк вводит в обращение монеты номиналом 5 гривень, 20 гривень и 100 гривень.
5-гривневые монеты изготовлены из нейзильбера, их тираж составит 75 тыс. штук. Монеты номиналом 20 гривень изготовлены из серебра и украшены позолотой. Их тираж составит 4000 штук. Стогривневые монеты изготовлены из золота, а их тираж составит 1,5 тысячи штук.

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Отметим, монеты являются коллекционными и выпускаются с целью инвестирования. Со временем такие монеты дорожают, поэтому тот, кто их купил, может заработать на изменении стоимости такой монеты на рынке. В обращении такими монетами можно рассчитаться по номинальной стоимости, однако стоимость их приобретения на рынке намного выше.

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