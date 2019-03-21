Усик опередил Ломаченко в престижном рейтинге

21 марта, 2019, 15:11

Александр Усик стал лучшим боксером Украины по версии независимого компьютерного рейтинга BoxRec

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик остался на 6-й строчке, а лучшим боксером страны уроженец Симферополя стал благодаря падению Василия Ломаченко, которого BoxRec переместил на 7-ю строчку.

Также на несколько позиций опустился и чемпион WBC Александр Гвоздик, который потерял статус лучшего боксера мира в полутяжелом весе.

Возглавляет рейтинг мексиканец Сауль Альварес.

Топ-15 рейтинга BoxRec по состоянию на 21 марта 2019: