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Усик опередил Ломаченко в престижном рейтинге


фото: sundaypuncher
Александр Усик стал лучшим боксером Украины по версии независимого компьютерного рейтинга BoxRec

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик остался на 6-й строчке, а лучшим боксером страны уроженец Симферополя стал благодаря падению Василия Ломаченко, которого BoxRec переместил на 7-ю строчку.

Также на несколько позиций опустился и чемпион WBC Александр Гвоздик, который потерял статус лучшего боксера мира в полутяжелом весе.

Возглавляет рейтинг мексиканец Сауль Альварес.

Топ-15 рейтинга BoxRec по состоянию на 21 марта 2019:

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