Усик опередил Ломаченко в престижном рейтинге
21 марта, 2019, 15:11
Александр Усик стал лучшим боксером Украины по версии независимого компьютерного рейтинга BoxRec
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик остался на 6-й строчке, а лучшим боксером страны уроженец Симферополя стал благодаря падению Василия Ломаченко, которого BoxRec переместил на 7-ю строчку.
Также на несколько позиций опустился и чемпион WBC Александр Гвоздик, который потерял статус лучшего боксера мира в полутяжелом весе.
Возглавляет рейтинг мексиканец Сауль Альварес.
Топ-15 рейтинга BoxRec по состоянию на 21 марта 2019:
- Всемирная боксерская ассоциация обязала украинца Александра Усика провести обязательную защиту титула в первом тяжелом весе против россиянина Дениса Лебедева.
- Российский боксер Мурат Гассиев назвал фаворита вероятного поединка между украинцем Александром Усиком и своим соотечественником Александром Поветкиным .
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-