ВВС США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

Этот шаг расценивается как сигнал России, которая в эти дни отмечает пятилетие попытки незаконной военной аннексии Крыма, говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты выполняют учебные задачи в различных районах континента и участвуют в учениях, которые проводятся синхронно с тренировками военных пилотов в Тихоокеанском регионе.

В ВВС США отметили, что оперативная авиагруппа, состоящая из бомбардировщиков B-52 Stratofortress, летчиков и вспомогательного оборудования, участвует в различных тренировочных заданиях по всей Европе. В частности, четыре B-52 выполнили полеты в несколько мест в Европе, в том числе к Норвежскому морю, Балтийского моря, Эстонии и Средиземного моря, Греции.

Бомбардировщики B-52 с базы ВВС Андерсен на острове Гуам и с базы Ферфорд также провели "одновременное обучение по ознакомлению с театрами военных действий в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе". Тогда бомбардировщики полетели на север - в район вблизи Камчатского полуострова.

Отмечается, что полеты в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе продемонстрировали приверженность США своим союзникам и партнерам из-за глобального развертывания военных сил.

Бомбардировщики B-52 впервые поступили на вооружение в 1950-е годы, в разгар "холодной войны", и изначально создавались как межконтинентальные ядерные бомбардировщики с большой дальностью полета, способные нанести удар в глубинных районах Советского Союза.

Новая модификация B-52 была введена в эксплуатацию в 1962 году. 48-метровый самолет стал символом "холодной войны". Москва продолжает наращивать собственное военное присутствие в регионе, заставляя США делать то же самое.

Однако глава Европейского командования США говорит, что американские шаги, похоже, пока не принесли желаемых результатов, сообщает издание.

В Кремле выступили с критикой переброски стратегических бомбардировщиков В-52 в Европу.

Напомним, в марте два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142.